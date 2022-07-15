Утренные удары по Николаеву: количество раненых выросло до четырех
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В результате утренних ракетных ударов по Николаеву ранения получили четыре человека. Об этом в Telegram сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, информирует УНН.
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"Сегодня утром новый масштабный обстрел г. Николаева. Минимум 10 ракет по двум нашим университетам и гражданским объектам инфраструктуры. Повреждены жилые дома. Сейчас в результате этой атаки 4 раненых. Спасательные операции продолжаются", – написала Замазеева.
Детали
Вчера в Николаевской области российские оккупанты ранили 13 человек. Детей среди пострадавших нет.
Под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы в Галицыновской, Очаковской, Широковской, Березнеговатской, Шевченковской, Баштанской и Привольнянской громадах.
На сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 326 граждан, которые пострадали от атак оккупантов.
Напомним
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что сегодня утром в городе прогремело более 10 мощных взрывов.
Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал, что российские оккупанты выпустили не менее 10 ракет по двум крупнейшим университетам Николаева.