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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ранкові удари по Миколаєву: кількість поранених зросла до чотирьох

Ранкові удари по Миколаєву: кількість поранених зросла до чотирьох

Київ • УНН

 • 143007 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Внаслідок ранкових ракетних ударів по Миколаєву поранення дістало четверо людей. Про це в Telegram повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні зранку новий масштабний обстріл м. Миколаєва. Мінімум 10 ракет по двом нашим університетам та цивільних об’єктах інфраструктури. Пошкоджені житлові будинки. На зараз у результаті цієї атаки 4 поранених. Рятувальні операції продовжуються", – написала Замазєєва.

Деталі

Вчора на Миколаївщині російські окупанти поранили 13 людей. Дітей серед постраждалих немає. 

Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовано у Галіцинівській, Очаківській, Широківській, Березнегуватській, Шевченківській, Баштанській та Привільнянській громадах.

Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 326 громадян, які постраждали від атак окупантів.

Нагадаємо

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що сьогодні вранці у місті прогриміло понад 10 потужних вибухів.

Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що російські окупанти випустили щонайменше 10 ракет по двох найбільших університетах Миколаєва.

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