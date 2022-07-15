Ранкові удари по Миколаєву: кількість поранених зросла до чотирьох
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Внаслідок ранкових ракетних ударів по Миколаєву поранення дістало четверо людей. Про це в Telegram повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, інформує УНН.
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"Сьогодні зранку новий масштабний обстріл м. Миколаєва. Мінімум 10 ракет по двом нашим університетам та цивільних об’єктах інфраструктури. Пошкоджені житлові будинки. На зараз у результаті цієї атаки 4 поранених. Рятувальні операції продовжуються", – написала Замазєєва.
Деталі
Вчора на Миколаївщині російські окупанти поранили 13 людей. Дітей серед постраждалих немає.
Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовано у Галіцинівській, Очаківській, Широківській, Березнегуватській, Шевченківській, Баштанській та Привільнянській громадах.
Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 326 громадян, які постраждали від атак окупантів.
Нагадаємо
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що сьогодні вранці у місті прогриміло понад 10 потужних вибухів.
Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що російські окупанти випустили щонайменше 10 ракет по двох найбільших університетах Миколаєва.