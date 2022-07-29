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Утренний обстрел Николаева: количество раненых выросло до 15 – ОП

Утренний обстрел Николаева: количество раненых выросло до 15 – ОП

Киев • УНН

 • 95667 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Количество раненых в результате утреннего вражеского обстрела Николаева выросло до 15, погибли пять человек. Об этом в Telegram сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, информирует УНН.

Детали

"Николаев. Россияне в очередной раз нанесли удар по жилому кварталу Николаева. Кто-то стоял на транспортной остановке, кто-то гулял с домашним любимцем. В день этих обычных людей ворвались российские ракеты. Оккупанты не прекращают терроризировать город, который смело сопротивляется. За сутки в Николаеве погибли 5 человек, еще 15 получили ранения", – написал Тимошенко.

Он добавил, что на месте утренних обстрелов работают экстренные службы.

Напомним

Сегодня утром российские оккупанты обстреляли один из районов Николаева – попали рядом с остановкой общественного транспорта.

Ранее глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила о 13 раненых.

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