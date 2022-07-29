Ранковий обстріл Миколаєва: кількість поранених зросла до 15 – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Кількість поранених внаслідок ранкового ворожого обстрілу Миколаєва зросла до 15, загинуло п'ятеро осіб. Про це в Telegram повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко, інформує УНН.
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"Миколаїв. Росіяни вчергове завдали удару по житловому кварталу Миколаєва. Хтось стояв на транспортній зупинці, хтось гуляв з домашнім улюбленцем. У день цих звичайних людей увірвалися російські ракети. Окупанти не припиняють тероризувати місто, яке сміливо чинить спротив. За добу в Миколаєві загинули 5 людей, ще 15 отримали поранення", – написав Тимошенко.
Він додав, що на місці ранкового обстрілу працюють екстрені служби.
Нагадаємо
Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли один із районів Миколаєва – влучили поряд із зупинкою громадського транспорту.
Раныше голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила про 13 поранених.