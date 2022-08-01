Утренний обстрел Харькова: погиб 72-летний мужчина

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"Сегодня около 7 утра враг обстрелял Салтовский район Харькова. Ранения получили мужчины – 30 и 72 лет. Последний, к сожалению, умер в больнице. Один из снарядов ударил возле остановки общественного транспорта и во двор многоквартирного дома. Повреждены автомобили", - сообщил Синегубов.

Детали

По словам главы ОВА, ночью россияне нанесли удары по Мерефе. Ранение получил 42-летний охранник, повреждено здание промышленного объекта гражданской инфраструктуры.

"Также ночью враг нанес удар по Чугуеву, повреждено производственное здание. В течение суток россияне обстреливали Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы. К сожалению, в Богодуховском районе погиб 54-летний мужчина", - написал Синегубов.

Кроме того, он сообщил, что на линии столкновения продолжаются боевые действия.

"На Харьковском направлении противник продолжает обстреливать позиции наших бойцов. В районе Мосьпанового использовал авиацию. Наши защитники надежно держат свои позиции и наносят ответные удары, враг несет существенные потери", - сообщил Синегубов.

Дополнение

В Харькове из-за вражеских обстрелов был ранен человек, который ждал автобус на остановке общественного транспорта.