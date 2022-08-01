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Ранковий обстріл Харкова: загинув 72-річний чоловік

Ранковий обстріл Харкова: загинув 72-річний чоловік

Київ • УНН

 • 141791 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Внаслідок ранкового обстрілу Салтівського району Харкова загинув 72-річний чоловік. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні близько 7 ранку ворог обстріляв Салтівський район Харкова. Поранення отримали чоловіки – 30 та 72 років. Останній, на жаль, помер у лікарні. Один зі снарядів вдарив біля зупинки громадського транспорту та на подвір’я багатоквартирного будинку. Пошкоджені автомобілі", - повідомив Синєгубов.

Деталі

За словами голови ОВА, вночі росіяни завдали ударів по Мерефі. Поранення зазнав 42-річний охоронець, пошкоджено будівлю промислового об'єкту цивільної інфраструктури.

"Також вночі ворог завдав удару по Чугуєву, пошкоджено виробничу будівлю. Протягом доби росіяни обстрілювали Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони. На жаль, в Богодухівському районі загинув 54-річний чоловік", - написав Синєгубов.

Окрім того, він повідомив, що на лінії зіткнення тривають бойові дії.

"На Харківському напрямку противник продовжує обстрілювати позиції наших бійців. У районі Мосьпанового використовував авіацію. Наші захисники надійно тримають свої позиції та завдають ударів у відповідь, ворог несе суттєві втрати", - повідомив Синєгубов.

Доповнення

У Харкові через ворожі обстріли було поранено людину, яка чекала автобус на зупинці громадського транспорту.

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