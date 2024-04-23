Рамштайн-21: в Пентагоне уточнили, как пройдет заседание

В пятницу под председательством министра обороны США Ллойда Остина состоится 21-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн) в виртуальном формате, сообщил во время брифинга 22 апреля cgbrth Пентагона Пэт Райдер, пишет УНН.

Как я уже упоминал на прошлой неделе, министр Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов будут председательствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в виртуальном формате в пятницу на этой неделе - сказал Райдер.

По его словам, это будет 21-е заседание Контактной группы после первого заседания ровно два года назад.

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