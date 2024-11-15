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Напарник Маска предложил прекратить финансирование ряда федеральных программ США, в том числе здравоохранения для ветеранов

Напарник Маска предложил прекратить финансирование ряда федеральных программ США, в том числе здравоохранения для ветеранов

Киев  •  УНН

 • 5733 просмотра

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Вивек Рамасвами, глава нового Департамента правительственной эффективности, предложил прекратить финансирование несанкционированных федеральных программ. Среди них - здравоохранение ветеранов, НАСА и дошкольное образование.

Вивек Рамасвами, возглавивший новосозданный Департамент правительственной эффективности, предложил отменить финансирование федеральных программ, которые Конгресс не санкционирует, включая средства на здравоохранение ветеранов, НАСА и дошкольное образование.

Пишет УНН со ссылкой на The Independent.

Вивек Рамасвами, которого избрали руководителем недавно созданного Департамента эффективности правительства, выступил за сокращение финансирования несанкционированных федеральных программ. В частности, имеются в виду: деньги на здравоохранение ветеранов, НАСА и дошкольное образование.

Новый офис, прозванный DOGE в честь любимого мема соруководителя Илона Маска, будет работать "вне правительства" и будет нацелен на "сокращение расточительных расходов и реструктуризацию федеральных агентств". Через два дня после выдвижения Рамасавами предложил значительно сократить федеральное финансирование, начав со списка разрешений на ассигнования, которые уже прошли.

Это полное безумие. Мы можем и должны экономить сотни миллиардов каждый год, отказываясь от правительственных программ, которые Конгресс больше не санкционирует. Мы бросим вызов любому политику, который не соглашается, чтобы защитить другую сторону

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Пользователи социальных сетей быстро указали на некоторые программы, которые получили финансирование, несмотря на отсутствие текущего разрешения Конгресса. Одним из них является Закон о реформировании права на медицинское обслуживание ветеранов от 1996 года, который помогает обеспечить финансирование медицинской помощи ветеранам. Срок действия закона истек в 1998 году, но он все еще получает около 120 миллиардов долларов финансирования.

Напомним,

УНН передавал, что Трамп планирует создать Министерство повышения эффективности правительства под руководством Илона Маска и Вивека Рамасвами. Новая структура займется оптимизацией работы федеральных ведомств и сокращением бюрократии до 2026 года.

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Игорь Тележников

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