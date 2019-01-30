Ракицкий назвал российский чемпионат значительно сильнее украинского
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Новичок питерского ФК "Зенит", защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий сделал комплимент в сторону российского чемпионата, сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал "Зенита".
"Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат - очень слабый и не очень интересный. И так продолжается уже пятый год. Поэтому мне и хотелось перейти в новый турнир и топ-команду, тем более, в "Зенит". Я очень счастлив", - такое мнение выразил Ракицкий.
Напомним, что Ракицкий будет выступать за "Зенит" в течение 3,5 лет.