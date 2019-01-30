Ракицький назвав російський чемпіонат значно сильнішим за український

"Зрозуміло, що російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, ніж український. Український чемпіонат - дуже слабкий і не дуже цікавий. І так триває вже п'ятий рік. Тому мені і хотілося перейти в новий турнір і топ-команду, тим більше, в "Зеніт". Я дуже щасливий", - таку думку виразив Ракицький.

Нагадаємо, що Ракицький буде виступати за "Зеніт" протягом 3,5 років.