Счетная палата проверит ряд предприятий Укроборонпрома, среди которых "Маяк"

“Счетная палата в ближайшее время проверит киевские заводы „Маяк“, „Радар“ и „Квант“, которые входят в государственный концерн „Укроборонпром“. Именно на „Маяке“ изготавливаются „убийственные молоты“. Недавно на Ровенском полигоне во время учений разорвался миномет „Молот“ — трое военнослужащих 128-й бригады погибли, еще 9 ранены, в тяжелом состоянии. Погибшие — ребята из Закарпатья”, — подчеркнул Председатель Счетной палаты.

Валерий Пацкан выразил соболезнования семьям погибших

Он также отметил, что: “Мы не сможем уменьшить их горе, но мы можем и должны проверить это предприятие и проинформировать общество о результатах. Я лично буду держать этот вопрос на контроле. Сегодня, в условиях войны на Востоке, военная техника должна быть как никогда надежной и современной. А наши ребята должны быть максимально защищенными и подготовленными”.

Аудит, за который ответственна член Счетной палаты Ирина Иванова, будет касаться эффективности использования и распоряжения имуществом государственными предприятиями, входящими в состав Государственного концерна “Укроборонпром”, что имеет финансовые последствия для государственного бюджета.

Как сообщал УНН, рассматривается три версии взрыва миномета “Молот” в результате чего погибли трое военнослужащих 128-й отдельной горно-пехотной бригады, а еще девять были ранены. Об этом сообщил военный прокурор Ровенского гарнизона Юрий Табака после проведения следственного эксперимента на Ровенском полигоне.