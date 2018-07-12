Рахункова палата перевірить низку підприємств Укроборонпрому, серед яких "Маяк"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Рахункова палата перевірить підприємства Укроборонпрому, серед яких і завод “Маяк”, де виготовляють міномет “Молот”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан, інформує УНН.
“Рахункова палата найближчим часом перевірить київські заводи „Маяк“, „Радар“ і „Квант“, які входить до державного концерну „Укроборонпром“. Саме на „Маяку“ виготовляються „вбивчі молоти“. Нещодавно на Рівненському полігоні під час навчань розірвався міномет „Молот“ — троє військовослужбовців 128-ї бригади загинули, ще 9 поранені, у важкому стані. Загиблі — хлопці з Закарпаття”, — підкреслив Голова Рахункової палати.
Валерій Пацкан висловив співчуття родинам загиблих
Він також наголосив, що: “Ми не зможемо зменшити їхнє горе, але ми можемо і повинні перевірити це підприємство та поінформувати суспільство про результати. Я особисто триматиму це питання на контролі. Сьогодні, в умовах війни на Сході, військова техніка має бути як ніколи надійною і сучасною. А наші хлопці повинні бути максимально захищеними і підготовленими”.
Аудит, за який відповідальна член Рахункової палати Ірина Іванова, стосуватиметься ефективності використання та розпорядження майном державними підприємствами, що входять до складу Державного концерну “Укроборонпром”, що має фінансові наслідки для державного бюджету.
Як повідомляв УНН, розглядається три версії вибуху міномета “Молот” у результаті чого загинули троє військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, а ще дев’ятеро були поранені. Про це повідомив військовий прокурор Рівненського гарнізону Юрій Табака після проведення слідчого експерименту на Рівненському полігоні.