Счетная палата хочет изучить возможность аудита эффективности управления ГТС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Счетная палата изучит возможность проведения аудита эффективности управления газотранспортной системой Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу органа.
По словам председателя Счетной палаты Валерия Пацкана, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Счетной палаты.
"Решение принято на основании депутатского обращения, которое поступило от лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. В частности, в запросе народный депутат указала, что "с целью защиты интересов государства, недопущения доведение до банкротства АО "Укртрансгаз", обеспечения безопасности транспортировки и поставки природного газа, в том числе бесперебойной работы газотранспортной системы Украины" просит провести "аудит эффективности использования и распоряжения объектами государственной собственности, принадлежащими государству материальными и другими активами", - говорится в сообщении.
Пацкан отметил, что окончательное решение о возможности проведения соответствующего аудита Счетная палата примет на своем внеочередном заседании 1 июля после детального изучения всех документов.
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Напомним, в "Укртрансгаз" заявляли, что в связи с дефицитом средств компания не имеет возможности вовремя рассчитываться по контрактам закупок газа.
Также "Укртрансгаз" заявлял о невозможности покупать газ на фоне долгов облгазов.