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Рахункова палата хоче вивчити можливість аудиту ефективності управління ГТС

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Рахункова палата вивчить можливість проведення аудиту ефективності управління газотранспортною системою України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу органу.

Рахункова палата хоче вивчити можливість аудиту ефективності управління ГТС

За словами голови Рахункової палати Валерія Пацкана, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Рахункової палати.

"Рішення ухвалене на підставі депутатського звернення, яке надійшло від лідера фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Зокрема, в запиті народний депутат вказала, що "з метою захисту інтересів держави, недопущення доведення до банкрутства АТ "Укртрансгаз", гарантування безпеки транспортування та постачання природного газу, у тому числі безперебійної роботи газотранспортної системи України" просить провести "аудит ефективності використання і розпорядження об'єктами державної власності, належними державі матеріальними та іншими активами", - йдеться в повідомленні.

Пацкан зазначив, що остаточне рішення щодо можливості проведення відповідного аудиту Рахункова палата ухвалить на своєму позачерговому засіданні 1 липня після детального вивчення всіх документів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Нафтогаз" заявив про "імунітет" від аудиту Рахункової палати

Нагадаємо, в "Укртрансгазі" заявляли, що у зв'язку з дефіцитом коштів компанія не має можливості вчасно розраховуватися за контрактами закупівель газу.

Також "Укртрансгаз" заявляв про неможливість купувати газ на фоні боргів облгазів.

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