Ракетный удар Сирии убил более 40 джихадистов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В результате ракетного обстрела в Сирии погибли более 40 джихадистов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.
"В результате ракетного обстрела Сирии погибли более 40 джихадистов", - пишет издание со ссылкой на данные наблюдателей.
Ракеты попали в сирийских джихадистов у города Идлиб.
Ранее сегодня издание сообщало, что, по данным наблюдателей, воздушные удары в северо-западном регионе Идлиб в Сирии прекратились в субботу. Это произошло после того, как правительство согласилось на поддерживаемый Россией режим прекращения огня после четырех месяцев смертоносных обстрелов.
Напомним, 20 августа сирийские войска начали вытеснять боевиков из их оплота в Идлибе.