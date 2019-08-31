Ракетный удар Сирии убил более 40 джихадистов

"В результате ракетного обстрела Сирии погибли более 40 джихадистов", - пишет издание со ссылкой на данные наблюдателей.

Ракеты попали в сирийских джихадистов у города Идлиб.

Ранее сегодня издание сообщало, что, по данным наблюдателей, воздушные удары в северо-западном регионе Идлиб в Сирии прекратились в субботу. Это произошло после того, как правительство согласилось на поддерживаемый Россией режим прекращения огня после четырех месяцев смертоносных обстрелов.

Напомним, 20 августа сирийские войска начали вытеснять боевиков из их оплота в Идлибе.