Сирійські війська почали витісняти бойовиків з їх оплоту в Ідлібі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Основне повстанське угрупування у сирійській провінції Ідліб заявило, що частково вивело своїх бойовиків з міста, контрольованого опозицією, у міру просування урядових сил в цьому районі. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.
В оприлюдненій у вівторок заяві угруповання, яке вважається основним пов'язаним з "Аль-Каїдою" у Сирії, йдеться, що це "передислокація", і що його бойовики відійшли в південну частину міста Хан-Шейхун, звідки вони будуть продовжувати захищати свою територію.
Виведення бойовиків є серйозною втратою для опозиції в її останньому великому оплоті Ідліб на північному заході Сирії, відзначає видання.
За словами активістів від опозиції, за підтримки російської авіації сили президента Сирії Башара Асада змогли проникнути в невелику частину міста за одну ніч.
Хан-Шейхун є оплотом пов'язаного з "Аль-Каїдою" "Хаяту Тахрір аш-Шаму", наймогутнішого угруповання бойовиків в цьому районі.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, терористичне угрупування "Ісламська держава" відновлює свої джерела фінансування і нарощує сили в Іраку і Сирії.