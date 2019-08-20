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Сирийские войска начали вытеснять боевиков из их оплота в Идлибе

Сирийские войска начали вытеснять боевиков из их оплота в Идлибе

Киев  •  УНН

 • 8679 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Основная повстанческая группировка в сирийской провинции Идлиб заявила, что частично вывела своих боевиков из города, контролируемого оппозицией, по мере продвижения правительственных сил в этом районе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.

В обнародованном во вторник заявлении группировки, которая считается основной связанной с "Аль-Каидой" в Сирии, говорится, что это "передислокация", и что ее боевики отошли в южную часть города Хан-Шейхун, откуда они будут продолжать защищать свою территорию.

Вывод боевиков является серьезной потерей для оппозиции в ее последнем крупном оплоте Идлиб на северо-западе Сирии, отмечает издание.

По словам активистов от оппозиции, при поддержке российской авиации силы президента Сирии Башара Асада смогли проникнуть в небольшую часть города за одну ночь.

Хан-Шейхун является оплотом связанного с "Аль-Каидой" "Хайята Тахрир аш-Шама", самой могущественной группировки боевиков в этом районе.

Напомним, по данным СМИ, террористическая группировка “Исламское государство” восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии. 

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