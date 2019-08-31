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Ракетний удар у Сирії вбив понад 40 джихадистів

Ракетний удар у Сирії вбив понад 40 джихадистів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. В результаті ракетного обстрілу у Сирії загинули понад 40 джихадистів. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.

"В результаті ракетного обстрілу Сирії загинуло понад 40 джихадистів", - пише видання з посиланням на дані спостерігачів.

Ракети потрапили в сирійських джихадистів біля міста Ідліб.

Раніше сьогодні видання повідомляло, що, за даними спостерігачів, повітряні удари у північно-західному регіоні Ідліб в Сирії припинилися в суботу. Це сталося після того, як уряд погодився на підтримуваний Росією режим припинення вогню після чотирьох місяців смертоносних обстрілів.

Нагадаємо, 20 серпня сирійські війська почали витісняти бойовиків з їх оплоту в Ідлібі.

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