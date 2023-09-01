Ракетный удар рф по Винницкой области: в ОВА сообщили о последствиях
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Из-за ракетного удара российских войск по частному предприятию в Винницкой области есть пострадавшие и повреждения, сообщил в пятницу глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, пишет УНН.
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"Во время ночной атаки враг запустил две ракеты. Одну удалось уничтожить, другая – попала в одно из частных предприятий в Винницкой области. Повреждено имущество, частные авто. К сожалению, есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь", - написал Борзов в Telegram.
Детали
Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на собственные источники, "в результате попадания российской ракеты ранения от стекла, выбитого взрывной волной, получили восемь человек".
Дополнение
О ракетном ударе армии рф по предприятию в Винницкой области сообщали ранее ВС ВСУ.