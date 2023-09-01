Ракетний удар рф по Вінниччині: в ОВА повідомили про наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Через ракетний удар російських військ по приватному підприємству у Вінницькій області є постраждалі та пошкодження, повідомив у п'ятницю голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, пише УНН.
Цитата
"Під час нічної атаки ворог запустив дві ракети. Одну вдалося знищити, інша – влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині. Пошкоджено майно, приватні авто. На жаль, є потерпілі, їм надається уся необхідна допомога", - написав Борзов у Telegram.
Деталі
Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на власні джерела, "внаслідок влучання російської ракети поранення від скла, вибитого вибуховою хвилею, отримали восьмеро людей".
Доповнення
Про ракетний удар армії рф по підприємству на Вінниччині повідомляли раніше ПС ЗСУ.