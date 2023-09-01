Ракетний удар рф по Вінниччині: в ОВА повідомили про наслідки

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"Під час нічної атаки ворог запустив дві ракети. Одну вдалося знищити, інша – влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині. Пошкоджено майно, приватні авто. На жаль, є потерпілі, їм надається уся необхідна допомога", - написав Борзов у Telegram.

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Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на власні джерела, "внаслідок влучання російської ракети поранення від скла, вибитого вибуховою хвилею, отримали восьмеро людей".

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Про ракетний удар армії рф по підприємству на Вінниччині повідомляли раніше ПС ЗСУ.