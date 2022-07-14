Ракетный удар по Запорожью: количество раненых выросло до 16
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В результате ракетного удара по Запорожью количество пострадавших возросло до 16 человек. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, пишет УНН.
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"Количество людей, пострадавших от вчерашнего ракетного обстрела, уже возросло до шестнадцати человек. Семь из них находятся в состоянии средней тяжести и находятся сейчас в больницах", - сообщил Куртев в Telegram.
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По словам чиновника, еще девять человек получили амбулаторную помощь.
"Этот бессмысленный и циничный обстрел – это очередное нарушение рашистскими войсками законов и обычаев войны и террор гражданских людей. По факту обстрела уже открыто соответствующее уголовное производство и начато досудебное расследование", - отметил Куртев.
Дополнение
По сообщению ГУНП в Запорожской области, за сутки 13 июля оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Новояковлевка, Степногорск, Каменское.