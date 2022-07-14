Ракетний удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 16
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У результаті ракетного удару по Запоріжжю кількість постраждалих зросла до 16 людей. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, пише УНН.
Цитата
"Кількість людей, які постраждали від учорашнього ракетного обстрілу, вже зросла до шістнадцяти чоловік. Семеро з них знаходяться у стані середньої тяжкості і перебувають зараз у лікарнях", - повідомив Куртєв у Telegram.
Деталі
Зі слів посадовця, ще дев'ять людей отримали амбулаторну допомогу.
"Цей безглуздий та цинічний обстріл – це чергове порушення рашистськими військами законів і звичаїв війни та терор цивільних людей. За фактом обстрілу вже відкрито відповідне кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування", - зазначив Куртєв.
Доповнення
За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за добу 13 липня окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Новояковлівка, Степногірськ, Кам'янське.