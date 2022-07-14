Ракетний удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 16

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"Кількість людей, які постраждали від учорашнього ракетного обстрілу, вже зросла до шістнадцяти чоловік. Семеро з них знаходяться у стані середньої тяжкості і перебувають зараз у лікарнях", - повідомив Куртєв у Telegram.

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Зі слів посадовця, ще дев'ять людей отримали амбулаторну допомогу.

"Цей безглуздий та цинічний обстріл – це чергове порушення рашистськими військами законів і звичаїв війни та терор цивільних людей. За фактом обстрілу вже відкрито відповідне кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування", - зазначив Куртєв.

Доповнення

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за добу 13 липня окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Новояковлівка, Степногірськ, Кам'янське.