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Ракетный удар по вокзалу Краматорска: открыто производство

Киев • УНН

 • 96748 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. По факту ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области, в результате которого погибли десятки людей, начали расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Офиса Генерального прокурора.

Ракетный удар по вокзалу Краматорска: открыто производство

Детали

По данным следствия, 8 апреля 2022 года вооруженные силы рф в нарушении норм международного гуманитарного права совершили ракетные удары по железнодорожному вокзала Краматорска.

На момент удара происходила эвакуация населения, на вокзале находилось около 4000 гражданских лиц, среди которых большинство — женщины и дети.

По предварительным данным, десятки человек погибли и получили ранения. Полную информацию о жертвах вражеской атаки и поврежденной инфраструктуры устанавливают.

На месте происшествия работают правоохранители и спасатели.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование по указанному факту продолжается.

Напомним 

Сегодня, 8 апреля, российские захватчики ударили ракетой по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. По оперативным данным, погибло более 30 человек.

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