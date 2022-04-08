Ракетний удар по вокзалу Краматорська: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. За фактом ракетного удару по залізничному вокзалу у Краматорську Донецької області, внаслідок якого загинуло десятки людей, розпочали розслідування. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Офісу Генерального прокурора.
Деталі
За даними слідства, 8 квітня 2022 року збройні сили рф у порушення норм міжнародного гуманітарного права здійснили ракетні удари по залізничному вокзалу Краматорска.
На момент удару відбувалася евакуація населення, на вокзалі перебувало майже 4000 цивільних осіб, серед яких більшість — жінки та діти.
За попередніми даними, десятки людей загинули та дістали поранення. Повну інформацію щодо жертв ворожої атаки та пошкодженої інфраструктури встановлюють.
На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Досудове розслідування за вказаним фактом триває.
Нагадаємо
Сьогодні, 8 квітня, російські загарбники вдарили ракетою по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. За оперативними даними, загинуло понад 30 осіб.