Ворожий ракетний удар по вокзалу Краматорська: в УЗ повідомляють про понад 30 загиблих

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"В результаті ракетного обстрілу вокзалу Краматорська за оперативними даними більше 30 чоловік загинуло та більше 100 поранених. Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорськ", - написав голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін у Telegram, повідомлення якого поширили в УЗ.

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Російські загарбники вдарили по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області касетним "Іскандером", є повідомлення про десятки жертв, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Голова ОВА вказав, що "під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України".