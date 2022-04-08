Вокзал Краматорська рашисти обстріляли касетним "Іскандером", є повідомлення про десятки жертв - голова ОВА

Цитата

"Касетним Іскандером - по залізничному вокзалу Краматорська вдарили російської фашисти. Поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей", - зазначив Кириленко.

Деталі

Голова ОВА вказав, що "під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України".

"Рашисти добре знали, куди цілять і чого хочуть: вони хочуть посіяти паніку і страх, хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей. Російська федерація - країна нелюдів і злочинців. Зло має бути зупинене!" - наголосив Кириленко.

При цьому в Укрзалізниці вказали, що "на залізничний вокзал Краматорська прилетіло 2 ракети. Є постраждалі. Деталі уточнюємо".