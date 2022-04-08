Вокзал Краматорска рашисты обстреляли кассетным "Искандером", есть сообщения о десятках жертв - глава ОВА

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"Кассетным Искандером - по железнодорожному вокзалу Краматорска ударили российские фашисты. Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей", - отметил Кириленко.

Детали

Глава ОВА указал, что "во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь происходит эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные области Украины".

"Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей. российская федерация - страна нелюдей и преступников. Зло должно быть остановлено!" - подчеркнул Кириленко.

При этом в Укрзализныце указали, что "на железнодорожный вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты. Есть пострадавшие. Детали уточняем".