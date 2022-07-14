Ракетный удар по Виннице: пожар на парковке потушили, госпитализированы 14 человек

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"Пожар на парковочной площадке возле Дома быта ликвидирован. Погибших – 12. 14 пострадавших госпитализированы. Работает около 150 спасателей, кинологов и психологов", – говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по парковочной площадке возле Дома быта "Юбилейный" в Виннице –сейчас известно о 12 погибших и примерно 90 пострадавших.