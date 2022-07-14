Ракетний удар по Вінниці: пожежу на парковці загасили, госпіталізовано 14 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Загасили пожежу на паркувальному майданчику у Вінниці, куди сьогодні влучила російська ракета. Госпіталізували 14 постраждалих. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ДСНС.
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"Пожежу на паркувальному майданчику біля Будинку побуту ліквідовано. Загиблих – 12. 14 постраждалих госпіталізовано. Працює близько 150 рятувальників, кінологів та психологів", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по паркувальному майданчику поблизу Будинку побуту "Ювілейний" у Вінниці – наразі відомо про 12 загиблих та приблизно 90 постраждалих.