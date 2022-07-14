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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ракетний удар по Вінниці: пожежу на парковці загасили, госпіталізовано 14 людей

Ракетний удар по Вінниці: пожежу на парковці загасили, госпіталізовано 14 людей

Київ • УНН

 • 135120 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Загасили пожежу на паркувальному майданчику у Вінниці, куди сьогодні влучила російська ракета. Госпіталізували 14 постраждалих. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ДСНС.

Цитата

"Пожежу на паркувальному майданчику біля Будинку побуту ліквідовано. Загиблих – 12. 14 постраждалих госпіталізовано. Працює близько 150 рятувальників, кінологів та психологів", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по паркувальному майданчику поблизу Будинку побуту "Ювілейний" у Вінниці – наразі відомо про 12 загиблих та приблизно 90 постраждалих.

Українські Національні Новини

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