Ракетный удар по Виннице: количество погибших выросло до 25
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Количество погибших в результате ракетного удара по Виннице 14 июля выросло до 25 – в больнице умерла еще одна женщина. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, информирует УНН.
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"25… Сегодня в больнице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская. Когда прилетела ракета, она принимала пациентов в клинике "Нейромед". Без мамы остались трое детей", – написал Борзов.
Напомним
14 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы – попали в парковку вблизи Дома быта "Юбилейный", уничтожен один из медцентров.
Среди 25 погибших трое детей. Обратилось за медпомощью 202 человека. Госпитализировали – 68, в том числе четырех детей.