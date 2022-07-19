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11:23 • 10353 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 23194 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетный удар по Виннице: количество погибших выросло до 25

Ракетный удар по Виннице: количество погибших выросло до 25

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Количество погибших в результате ракетного удара по Виннице 14 июля выросло до 25 – в больнице умерла еще одна женщина. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, информирует УНН.

Цитата

"25… Сегодня в больнице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская. Когда прилетела ракета, она принимала пациентов в клинике "Нейромед". Без мамы остались трое детей", – написал Борзов.

Напомним

14 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы – попали в парковку вблизи Дома быта "Юбилейный", уничтожен один из медцентров.

Среди 25 погибших трое детей. Обратилось за медпомощью 202 человека. Госпитализировали – 68, в том числе четырех детей.

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