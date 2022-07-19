Ракетний удар по Вінниці: кількість загиблих зросла до 25
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня зросла до 25 – у лікарні померла ще одна жінка. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує УНН.
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"25… Сьогодні у лікарні померла лікар-невролог Наталя Фальштинська. Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів у клініці "Нейромед". Без мами залишились троє дітей", – написав Борзов.
Нагадаємо
14 липня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці – влучили у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", знищено один з медцентрів.
Серед 25 загиблих троє дітей. Звернулося по меддопомогу 202 особи. Госпіталізували – 68, зокрема чотирьох дітей.