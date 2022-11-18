Ракетный удар по Вольнянску Запорожской области: количество погибших выросло до девяти
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В результате ракетного удара по жилым домам в Вольнянске Запорожской области погибли девять человек. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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"Вольнянск. Запорожская область. По состоянию на утро обнаружено еще 2 погибших. Таким образом, от ракет российских террористов, которые вчера обстреляли жилые дома, уже обнаружено 9 погибших", – написал Тимошенко.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Напомним
Ночью 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Вольнянску Запорожской области. Ракеты попали в жилые дома. Ранее было известно о семи погибших.