Ракетный удар по Вольнянску Запорожской области: количество погибших выросло до девяти

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"Вольнянск. Запорожская область. По состоянию на утро обнаружено еще 2 погибших. Таким образом, от ракет российских террористов, которые вчера обстреляли жилые дома, уже обнаружено 9 погибших", – написал Тимошенко.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Напомним

Ночью 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Вольнянску Запорожской области. Ракеты попали в жилые дома. Ранее было известно о семи погибших.