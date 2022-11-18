Ракетний удар по Вільнянську на Запоріжжі: кількість загиблих зросла до дев'яти

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"Вільнянськ. Запорізька область. Станом на ранок виявлено ще 2 загиблих. Таким чином, від ракет російських терористів, які вчора обстріляли житлові будинки, вже виявлено 9 загиблих", – написав Тимошенко.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо

Вночі 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по Вільнянську Запорізької області. Ракети влучили у житлові будинки. Раніше було відомо про сімох загиблих.