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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 78058 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 90538 перегляди

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Ракетний удар по Вільнянську на Запоріжжі: кількість загиблих зросла до дев'яти

Ракетний удар по Вільнянську на Запоріжжі: кількість загиблих зросла до дев'яти

Київ • УНН

 • 306268 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Внаслідок ракетного удару по житлових будинках у Вільнянську Запорізької області загинуло дев'ятеро людей. Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.

Цитата

"Вільнянськ. Запорізька область. Станом на ранок виявлено ще 2 загиблих. Таким чином, від ракет російських терористів, які вчора обстріляли житлові будинки, вже виявлено 9 загиблих", – написав Тимошенко.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо

Вночі 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по Вільнянську Запорізької області. Ракети влучили у житлові будинки. Раніше було відомо про сімох загиблих.

Українські Національні Новини

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