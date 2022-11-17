Влучання російської ракети по житловому будинку на Запоріжжі: з-під завалів вилучено тіла 7 загиблих

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"Щодо наслідків нічного влучання російської ракети по 4-ох квартирному житловому будинку у Вільнянську Запорізької області. На місці досі працюють десятки рятувальників, волонтери та комунальні служби. З-під завалів вилучено тіла 7 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Роботи тривають", - написав Тимошенко.

Нагадаю

На Запоріжжі через нічні обстріли російськими терористами, зафіксовано пряме влучання в житлові будинки. В одному з них проживали 3 родини, всього близько 10 людей.