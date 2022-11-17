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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Влучання російської ракети по житловому будинку на Запоріжжі: з-під завалів вилучено тіла 7 загиблих

Влучання російської ракети по житловому будинку на Запоріжжі: з-під завалів вилучено тіла 7 загиблих

Київ • УНН

 • 342467 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Вільнянську Запорізької області, де російська ракета влучила ужитловий будинок, з-під завалів дістали тіла 7 загиблих. Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, передає УНН.

Цитата

"Щодо наслідків нічного влучання російської ракети по 4-ох квартирному житловому будинку у Вільнянську Запорізької області. На місці досі працюють десятки рятувальників, волонтери та комунальні служби. З-під завалів вилучено тіла 7 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Роботи тривають", - написав Тимошенко.

Нагадаю

На Запоріжжі через нічні обстріли російськими терористами, зафіксовано пряме влучання в житлові будинки. В одному з них проживали 3 родини, всього близько 10 людей.

Українські Національні Новини

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