Попадание российской ракеты по жилому дому в Запорожской области: из-под завалов изъяты тела 7 погибших

Цитата

"О последствиях ночного попадания российской ракеты по 4-х квартирному жилому дому в Вольнянске Запорожской области. На месте до сих пор работают десятки спасателей, волонтеры и коммунальные службы. Из-под завалов изъяты тела 7 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Работы продолжаются", - написал Тимошенко.

Напомню

В Запорожской области из-за ночных обстрелов российскими террористами, зафиксировано прямое попадание в жилые дома. В одном из них проживали 3 семьи, всего около 10 человек.