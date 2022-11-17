Попадание российской ракеты по жилому дому в Запорожской области: из-под завалов изъяты тела 7 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Вольнянске Запорожской области, где российская ракета попала в жилой дом, из-под завалов извлекли тела 7 погибших. Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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"О последствиях ночного попадания российской ракеты по 4-х квартирному жилому дому в Вольнянске Запорожской области. На месте до сих пор работают десятки спасателей, волонтеры и коммунальные службы. Из-под завалов изъяты тела 7 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Работы продолжаются", - написал Тимошенко.
Напомню
В Запорожской области из-за ночных обстрелов российскими террористами, зафиксировано прямое попадание в жилые дома. В одном из них проживали 3 семьи, всего около 10 человек.