Ракетный удар по Кропивницкому: количество раненых выросло до 16 человек

Цитата

«Имеем в настоящее время точную информацию о трех погибших и 16 раненых. Среди них один военный и двое работников ведомственной охраны. Медики сразу начали оказывать всю необходимую помощь. Жизни раненых ничего не угрожает, - рассказал Райкович.

Дополнение

Ранее Райкович сообщал о 9 раненых людях.

В Кропивницком под утро звучали взрывы.

Оккупанты выпустили 13 ракет по району Кропивницкого, попали в инфраструктурные объекты за пределами города. В частности, в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци".