Ракетный удар по Кропивницкому: количество раненых выросло до 16 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Из-за вражеских ракетных обстрелов района Кропивницкого количество раненых возросло до 16 человек. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в видеообращении, передает корреспондент УНН.
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«Имеем в настоящее время точную информацию о трех погибших и 16 раненых. Среди них один военный и двое работников ведомственной охраны. Медики сразу начали оказывать всю необходимую помощь. Жизни раненых ничего не угрожает, - рассказал Райкович.
Дополнение
Ранее Райкович сообщал о 9 раненых людях.
В Кропивницком под утро звучали взрывы.
Оккупанты выпустили 13 ракет по району Кропивницкого, попали в инфраструктурные объекты за пределами города. В частности, в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци".