Ракетний удар по Кропивницькому: загинуло троє людей - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Через ворожий ракетний обстріл району Кропивницького загинуло троє людей, ще дев'ятеро отримали поранення. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
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«Наразі ведуться рятувальні роботи й надається необхідна допомога людям, які постраждали. Постраждали й військовослужбовці, 9 із них поранені, один загинув, два працівники відомчої охорони, охоронці трансформаторної підстанції, за попередньою інформацією, загинули», - розповів Райкович.
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У Кропивницькому під ранок лунали вибухи.
Окупанти випустили 13 ракет по району Кропивницького, поцілили в інфраструктурні об’єкти за межами міста. Зокрема, у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці".