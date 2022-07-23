Ворожий обстріл Кропивницького: є загиблі та поранені

Цитата

"Сьогоднішній ранок з ворожими прильотами. 13 ракет (8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3). Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці". Є загиблі і поранені", - зазначив він.

Деталі

На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи.

Наразі без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів. Аварійні бригади "Обленерго" працюють.

"Товариство, ще і ще раз закликаю не ігнорувати тривоги і негайно спускатись в укриття!", - додав голова ОВА.

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У Кропивницькому лунали вибухи.