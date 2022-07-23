Вражеский обстрел Кропивницкого: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В результате обстрела Кропивницкого есть погибшие и раненые. Оккупанты выпустили 13 ракет — попали в инфраструктурные объекты за пределами города. В частности, в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци", сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
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"Сегодняшнее утро с вражескими прилетами. 13 ракет (8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3). Попали в инфраструктурные объекты за пределами областного центра. В частности, в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци". Есть погибшие и раненые", - отметил он.
Детали
На месте работают спасательные и пиротехнические подразделения.
В настоящее время без света в областном центре остается часть одного из микрорайонов. Аварийные бригады "Облэнерго" работают.
"Общество еще и еще раз призываю не игнорировать тревоги и немедленно спускаться в укрытие!", - добавил глава ОВА.
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