Ракетный удар по Кропивницкому: погибли три человека - глава ОВА

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"В настоящее время ведутся спасательные работы и оказывается необходимая помощь пострадавшим. Пострадали и военнослужащие, 9 из них ранены, один погиб, два сотрудника ведомственной охраны, охранники трансформаторной подстанции, по предварительной информации, погибли", - рассказал Райкович.

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В Кропивницком под утро звучали взрывы.

Оккупанты выпустили 13 ракет по району Кропивницкого, попали в инфраструктурные объекты за пределами города. В частности, в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци".