Ракетный удар по Кропивницкому: погибли три человека - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Из-за вражеских ракетных обстрелов района Кропивницкого погибли три человека, еще девять получили ранения. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в эфире национального телемарафона, передает УНН.
Цитата
"В настоящее время ведутся спасательные работы и оказывается необходимая помощь пострадавшим. Пострадали и военнослужащие, 9 из них ранены, один погиб, два сотрудника ведомственной охраны, охранники трансформаторной подстанции, по предварительной информации, погибли", - рассказал Райкович.
Дополнение
В Кропивницком под утро звучали взрывы.
Оккупанты выпустили 13 ракет по району Кропивницкого, попали в инфраструктурные объекты за пределами города. В частности, в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци".