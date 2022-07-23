Ракетний удар по Кропивницькому: кількість поранених зросла до 16 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Через ворожий ракетний обстріл району Кропивницького кількість поранених зросла до 16 осіб. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
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«Маємо на цей час точну інформацію про трьох загиблих і 16 поранених. Серед них є один військовий та двоє працівників відомчої охорони. Медики відразу почали надавати всю необхідну допомогу. Життю поранених нічого не загрожує», - розповів Райкович.
Доповнення
Раніше Райкович повідомляв про 9 поранених осіб.
У Кропивницькому під ранок лунали вибухи.
Окупанти випустили 13 ракет по району Кропивницького, поцілили в інфраструктурні об’єкти за межами міста. Зокрема, у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці".