Ракетний удар по Кропивницькому: кількість поранених зросла до 16 осіб

Цитата

«Маємо на цей час точну інформацію про трьох загиблих і 16 поранених. Серед них є один військовий та двоє працівників відомчої охорони. Медики відразу почали надавати всю необхідну допомогу. Життю поранених нічого не загрожує», - розповів Райкович.

Доповнення

Раніше Райкович повідомляв про 9 поранених осіб.

У Кропивницькому під ранок лунали вибухи.

Окупанти випустили 13 ракет по району Кропивницького, поцілили в інфраструктурні об’єкти за межами міста. Зокрема, у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці".