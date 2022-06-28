Ракетный удар по Кременчугу: прокуратура выяснит, почему ТЦ работал во время воздушной сирены
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Офис Генерального прокурора проверит действия должностных лиц ТЦ “Амстор” в Кременчуге, которые не обеспечили эвакуацию во время воздушной тревоги, передает УНН.
Цитата
«... начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). В ходе следствия будут проверяться действия служебных лиц кременчугского торгового центра по принятию мер по гражданской защите работников и посетителей центра, разрушенного во время ракетного удара врага накануне», - говорится в сообщении.
Детали
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Кременчугским райуправлением полиции Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.
Генпрокурор Ирина Венедиктова на странице в Facebook отметила, что за халатность должны понести ответственность виновные: «Сирены - это сигнал, который во время войны нельзя игнорировать никому», - подчеркнула она.
Дополнение
27 июня рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру Кременчуга в Полтавской области, где находилось более тысячи гражданских. Пока известно о более 20 погибших.
К торговому центру, по которому российские войска нанесли ракетный удар, сносят цветы и детские игрушки в память о жертвах.
Правоохранители установили первые имена российских летчиков, совершивших ракетный удар по ТЦ в Кременчуге Полтавской области.