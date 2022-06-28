Ракетний удар по Кременчуку: прокуратура з'ясує, чому ТЦ працював під час повітряної сирени
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Офіс Генерального прокурора перевірить дії службових осіб ТЦ “Амстор” в Кременчуці, які не забезпечили евакуацію під час повітряної тривоги, передає УНН.
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“... розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). У ході слідства перевірятимуться дії службових осіб кременчуцького торговельного центру щодо вжиття заходів із цивільного захисту працівників та відвідувачів центру, зруйнованого під час ракетного удару ворога напередодні”, — ідеться у повідомленні.
Деталі
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Кременчуцьким райуправлінням поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
Генпрокурор Ірина Венедіктова на сторінці у Facebook зазначила, що за недбалість мають понести відповідальність винні: “Сирени — це сигнал, який під час війни не можна ігнорувати нікому”, — наголосила вона.
Доповнення
27 червня рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних. Наразі відомо про понад 20 загиблих.
До торгового центру, по якому російські війська завдали ракетного удару, зносять квіти та дитячі іграшки у памʼять про жертв.
Правоохоронці встановили перші імена російських льотчиків, які здійснили ракетний удар по ТЦ у Кременчуці на Полтавщині.