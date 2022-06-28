У Кременчуці до ТЦ зносять квіти та дитячі іграшки у пам'ять про жертв російського удару

Цитата

"Жителі Кременчука несуть квіти та дитячі іграшки до ТЦ «Амстор» у памʼять про безневинних жертв російського терору. Швидкого одужання всім постраждалим. Щирі співчуття рідним і друзям загиблих..." - написав Лунін у Telegram.

Доповнення

Російські окупанти 27 червня завдали ракетного удару по торгівельному центру у Кременчуці. Удар по місту був завданий двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Внаслідок ракетного удару по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці загинуло щонайменше 20 людей.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.