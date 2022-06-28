В Кременчуге к ТЦ сносят цветы и детские игрушки в память о жертвах российского удара
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В Кременчуге к торговому центру, по которому российские войска нанесли ракетный удар, сносят цветы и детские игрушки в память о жертвах, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, пишет УНН.
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"Жители Кременчуга несут цветы и детские игрушки к ТЦ «Амстор» в память о невинных жертвах российского террора. Быстрого выздоровления всем пострадавшим. Искренние соболезнования родным и друзьям погибших..." - написал Лунин в Telegram.
Дополнение
Российские оккупанты 27 июня нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Удар по городу был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3, с аэродрома в Курской области.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В результате ракетного удара по торговому центру “Амстор” в Кременчуге погибло по меньшей мере 20 человек.
Поисково-спасательные работы продолжаются.