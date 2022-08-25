Ракетный удар по Хмельницкой области: в ОВА показали последствия вражеской атаки

Цитата



«Это фото после наших вчерашних прилетов», - говорится в сообщении.

Детали

К слову, на самом месте «прилета» возник пожар. Его спасателям удалось быстро локализовать.

Дополнение

Рашисты «поздравили» Хмельнитчину с Днем независимости двумя ракетными ударами по критической инфраструктуре. Нанесены 2 ракетных удара по критической инфраструктуре Шепетовского района.

В результате ракетного удара по Хмельницкой области за медицинской помощью обратились три человека, среди них – дети. По словам главы ОВА, у пострадавших легкие повреждения вследствие поражения оконным стеклом. Им предоставлена ​​квалифицированная медицинская помощь.