Ракетный удар по Хмельницкой области: в ОВА показали последствия вражеской атаки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В среду, 24 августа, армия рф нанесла два ракетных удара по критической инфраструктуре в Шепетовском районе Хмельницкой области. Об этом рассказал глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram, информирует УНН.
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«Это фото после наших вчерашних прилетов», - говорится в сообщении.
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К слову, на самом месте «прилета» возник пожар. Его спасателям удалось быстро локализовать.
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Рашисты «поздравили» Хмельнитчину с Днем независимости двумя ракетными ударами по критической инфраструктуре. Нанесены 2 ракетных удара по критической инфраструктуре Шепетовского района.
В результате ракетного удара по Хмельницкой области за медицинской помощью обратились три человека, среди них – дети. По словам главы ОВА, у пострадавших легкие повреждения вследствие поражения оконным стеклом. Им предоставлена квалифицированная медицинская помощь.