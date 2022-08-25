Ракетний удар по Хмельниччині: в ОВА показали наслідки ворожої атаки

Цитата



«Це фото після наших вчорашніх прильотів», - ідеться в повідомленні.

Деталі

До слова, на самому місці «прильоту» виникла пожежа. Її рятувальникам вдалося швидко локалізувати.

Доповнення

Рашисти «привітали» Хмельниччину з Днем незалежності двома ракетними ударами по критичній інфраструктурі. Завдано 2 ракетних удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району.

Внаслідок ракетного удару по Хмельниччині за медичною допомогою звернулися троє людей, серед них - діти. За словами голови ОВА, у постраждалих легкі ушкодження внаслідок ураження віконним склом. Їм надана кваліфікована медична допомога.