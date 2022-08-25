Ракетний удар по Хмельниччині: в ОВА показали наслідки ворожої атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У середу, 24 серпня, армія рф завдала двох ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Шепетівському районі Хмельницької області. Про це розповів голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram, інформує УНН.
Цитата
«Це фото після наших вчорашніх прильотів», - ідеться в повідомленні.
Деталі
До слова, на самому місці «прильоту» виникла пожежа. Її рятувальникам вдалося швидко локалізувати.
Доповнення
Рашисти «привітали» Хмельниччину з Днем незалежності двома ракетними ударами по критичній інфраструктурі. Завдано 2 ракетних удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району.
Внаслідок ракетного удару по Хмельниччині за медичною допомогою звернулися троє людей, серед них - діти. За словами голови ОВА, у постраждалих легкі ушкодження внаслідок ураження віконним склом. Їм надана кваліфікована медична допомога.