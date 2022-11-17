Ракетный удар по Днепру: Тимошенко показал последствия вражеской атаки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко обнародовал фото и видео последствий сегодняшнего утреннего удара российских войск по Днепру, в результате которого получили ранения 14 гражданских, информирует УНН.
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"В результате утренних обстрелов Днепра госпитализированы 14 человек, среди них 1 ребенок. Повреждены жилые дома", - написал он.
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Российские ракеты 17 ноября атаковали Днепр. Попали в два района города. Есть попадание в промышленное предприятие. Там был сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом. В результате российской атаки на Днепр уже 14 человек ранены.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях видео сегодняшнего ракетного удара россии по Днепру.
Мэр Днепра Борис Филатов в Telegram сообщил, что одной из пострадавших из-за утренней ракетной атаки армии рф является сотрудница мэрии.