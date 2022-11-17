Ракетний удар по Дніпру: Тимошенко показав наслідки ворожої атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко оприлюднив фото та відео наслідків сьогоднішнього ранкового удару російських військ по Дніпру, у результаті якого отримали поранення 14 цивільних, інформує УНН.
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"Внаслідок ранкових обстрілів Дніпра шпиталізовано 14 людей, серед них 1 дитина. Пошкоджено житлові будинки", - написав він.
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Російські ракети 17 листопада атакували Дніпро. Поцiлили у двох районах міста. Є влучання у промислове підприємство. Там сталася сильна пожежа. Пошкоджені житлові будинки поряд. Внаслідок російської атаки на Дніпро вже 14 людей поранено.
Президент України Володимир Зеленський опублікував у соцмережах відео сьогоднішнього ракетного удару росії по Дніпру.
Мер Дніпра Борис Філатов у Telegram повідомив, що однією із постраждалих через ранкову ракетну атаку армії рф є співробітниця мерії.