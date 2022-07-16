Ракетный удар по Днепру: стало известно о состоянии раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Шесть раненых в результате ракетного удара по Днепру, которых госпитализировали, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом "Суспільне" рассказал врач-хируг одной из больниц, информирует УНН.
Детали
Врач, имя которого не называется, сообщил, что всего за медицинской помощью обратились 15 человек. 9 из них лечатся амбулаторно.
Жизни госпитализированных ничего не угрожает. У них диагностировали сотрясения головного мозга, осколочные ранения, мелкие порезы, раны глаз и т.д.
Врач также добавил, что сейчас эти люди находятся в тяжелом психологическом состоянии. Они отказались от интервью на камеру.
Между тем, по данным Нацполиции, в Днепре правоохранители собирают доказательства на месте ракетных обстрелов и документируют военные преступления рф. "Сейчас на месте попадания ракет работает криминалистическая лаборатория, следователи, взрывотехники и полицейские других подразделений. Полиция производит осмотр места происшествия, фиксирует и собирает доказательства военного преступления страны-агрессора", - отметили в Нацполиции в Telegram, обнародовав видео.
Как отмечается, были установлены личности погибших и пострадавших.
Дополнение
15 июля вечером российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру - по территории промышленного предприятия и улице рядом с ним.
Противовоздушная оборона сбила 4 стратегические крылатые ракеты класса "воздух —земля" Х-101, выпущенные российскими оккупантами.
В результате вражеского удара по Днепру погиб, в частности, водитель автобуса. В целом известно о трех погибших и 16 раненых.